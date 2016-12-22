Всем хоккей! В Екатеринбурге построят новую ледовую арену

22.12.2016

Она появится в микрорайоне «Солнечный» благодаря 100-миллионному гранту

В новом центре расположатся сразу две ледовые площадки: для взрослых и детей, которые будут тренироваться там круглый год. Но самое главное — на базе нового комплекса откроется первый в области интернат для юных хоккеистов. Его воспитанники учиться в спортивной школе и жить здесь же. Отмечу, что новая ледовая арена строится в соответствии со всеми международными стандартами. На протяжении всего строительства проектировщики обещают прислушиваться к пожеланиям хоккеистов. Таким образом, считают хоккеисты-профессионалы, новый комплекс поможет растить чемпионов смолоду.