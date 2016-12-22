Тест-драйв семейной жизни: в Екатеринбурге появился муж напрокат

22.12.2016

Александр Минин возвращает одиноким женщинам веру в себя

Жён Александр меняет как перчатки — работа такая. Вот уже полгода мужчина трудится… мужем на прокат. Погружает всех желающих — и меня в том числе — в семейную жизнь. На такую идею, рассказывает, его натолкнула бывшая профессия риелтора. Уж слишком много клиенток жаловалось на одиночество. Ролевые игры для клиентки мужчина устраивает целые сутки. Исполняет любой каприз: будь то семейный скандал, замена перегоревшей лампочки или романтический вечер. Словом все, кроме интима! Ведь это вам не эскорт-услуга, а сеанс психологической помощи! Необычный бизнес Александр ведет уже полгода. За это время сменил больше 40 жен. Ольга — одна его бывших. Долгое время она переживала из-за развода, пока подруга не посоветовала завести нового мужа. Хотя бы на денек, чтобы отвлечься от дурных мыслей и вернуть веру в мужчин. Ольга уверяет, уже через пару недель после сеанса она встретила новую любовь! И таких хэппи эндов в его портфолио выше крыши, скромно заявляет Александр. Ведь он не только показывает, как жить с идеальным мужчиной, но и учит разрешать семейные конфликты. За ними — эксперимента ради — отправляемся в магазин. Чего хотят женщины, он знает не понаслышке. За плечами 13 лет брака! С таким опытом, убежден многоженец, она за 24 часа легко сможет угодить даже самой характерной даме. Вот только психологи считают иначе. Но практика Александра показывает обратное. Ведь неспроста от клиенток у него нет отбоя. Из-за повышенного спроса на услугу мужчина даже оставил обычную работу и теперь вместо квартир помогает людям обретать идеальные отношения.