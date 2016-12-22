Стены покрылись плесенью и снегом: жители новостройки на Бебеля страдают из-за неисправной вентиляции

22.12.2016

Строители обещали устроить недочет еще в мае, но их как ветром сдуло


Жители уже выяснили, проблема в системе вентиляции. Вместо того, чтобы выдувать воздух, она его наоборот — затягивает. Поэтому сейчас температура в доме выше 17 градусов не поднимается. Купать ребенка в ванной — опасно для его здоровья. Жители написали претензию застройщику, под которой подписалось два десятка квартир. Строители обещали к маю все устранить. Но пришла новая зима, а у людей снег по-прежнему копится не только за окном, но и в квартире. Нам строители пояснили, что в свое время не учли разноэтажность дома. В итоге ветром продавливает вентиляционные каналы. Намечена полная реконструкция шахт и их утепление. Но поиски подрядчика затянулись. Это все — проблемы застройщика, говорят юристы. Он обязан устранить недостатки в разумные сроки. Поэтому собственнику нужно получить заключение строительного эксперта, а также составить смету затрат на устранение просчетов. А вообще, когда в квартире обнаруживаются недоделки, юристы рекомендуют собственникам сразу пописывать с застройщиком гарантийное соглашение, с указанием сроков их устранения. В случае нарушения сроков, застройщику пришлось бы выплачивать штраф, сумма которого и прописывается в соглашении.

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Стены покрылись плесенью и снегом: жители новостройки на Бебеля страдают из-за неисправной вентиляции