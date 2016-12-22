Жители уже выяснили, проблема в системе вентиляции. Вместо того, чтобы выдувать воздух, она его наоборот — затягивает. Поэтому сейчас температура в доме выше 17 градусов не поднимается. Купать ребенка в ванной — опасно для его здоровья. Жители написали претензию застройщику, под которой подписалось два десятка квартир. Строители обещали к маю все устранить. Но пришла новая зима, а у людей снег
Стены покрылись плесенью и снегом: жители новостройки на Бебеля страдают из-за неисправной вентиляции
Строители обещали устроить недочет еще в мае, но их как ветром сдуло
Жители уже выяснили, проблема в системе вентиляции. Вместо того, чтобы выдувать воздух, она его наоборот — затягивает. Поэтому сейчас температура в доме выше 17 градусов не поднимается. Купать ребенка в ванной — опасно для его здоровья. Жители написали претензию застройщику, под которой подписалось два десятка квартир. Строители обещали к маю все устранить. Но пришла новая зима, а у людей снег