Опасный градус: в Екатеринбурге задержали огромную партию паленой водки

22.12.2016

Полицейские изъяли 12 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

По какой технологии производится этот алкоголь, местные самогонщики, похоже, сами не знают. Впрочем, какая им разница — конвейер все равно нелегальный. Паленая водка лилась рекой на складе авторемонтного завода. Пойманные с поличным рабочие рассказали, что гнали спиртное на продажу. Однако сами пить ее не решались. О том, что на Эльмаше из-под полы разливают горячительное, полицейским сообщили местные жители. Сегодня в цехе соображали на шестерых. По предварительным данным, рабочие, как и спиртное, нелегальные. Они занимались тем, что разбавляли водой обычный спирт и разливали все это по бутылкам. Прикрывали производство известным финским брендом. Прикрыв лавочку, правоохранители задержали рекордную партию контрафакта – 12 тысяч бутылок! Также были изъяты 9 тонн спирта, 3 тысячи поддельных федеральных марок и 15 водочных этикеток. Изготовители оправдываются, говорят, сюда их заманили обманом. По словам мигрантов, спиртное они разливают не больше месяца. Но у общественников другая информация: они выяснили, что подпольную деятельность эти рабочие вели не только в Екатеринбурге. Выяснилось и то, что каналы сбыта контрафакта давно налажены. Поэтому паленую водку, произведенную в Екатеринбурге, могли продавать по всей России. Сейчас ее поставят в одно место — экспертную лабораторию. После этого решится вопрос и о возбуждении уголовного дела. В любом случае всю партию после исследований уничтожат.