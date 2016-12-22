Многотонная посылка в Крым: уральские литейщики отправили в Судак бронзового Стефана Сурожского

22.12.2016

Этот памятник, по мнению главы региона, станет символом дружбы между свердловчанами и жителями старейшего крымского города

Чтобы торжественно передать памятник, между Средним Уралом и Судаком даже навели телемост. Принимающая сторона поблагодарила свердловчан за помощь в культурном развитии, отметив, что монумент установят на побережье уже в конце декабря. Он более 5 метров высотой, выполнен из бронзы, на гранитно-мраморной подставке. Изначально скульптор хотел изобразить византийского святого в греческом одеянии, но позже все-таки надел на него православную рясу. В Судаке для памятника своему защитнику уже отвели почетное место в центре города.