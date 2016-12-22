Мечты сбываются: уральские ортопеды поставили на ноги 90-летнюю пациентку

22.12.2016

Из-за больного сустава пенсионера не могла не то, что ходить, даже лежать спокойно

Разве это не чудо?! В то, что она может не только ходить, но даже танцевать, Евдокии Киприяновне до сих пор не верится. Ведь не так давно каждое движение отдавалось в ее теле нестерпимой болью. У пенсионерки износился тазобедренный сустав — и она, проработавшая всю жизнь почтальоном, сутками лежала, без сна и покоя. Никто, кроме сына, не верил, что 90-летняя бабушка сможет вновь встать на ноги. Большинство врачей оперировать ее отказались — поздно, мол, что-то менять. К счастью, в городе нашлись ортопеды, которые совершили чудо. Без преувеличения новую жизнь пенсионерке подарил врач-ортопед Михаил Полляк. Больной сустав на искусственный он менял тысячи раз, поэтому, рассказывает, волшебства тут никого нет — только опыт и мастерство. Однако эту 90-летнюю пациентку он хорошо запомнил. Столь возрастных у травматолога еще не было. Оперировать пожилых людей можно только с риском для их жизни. Но оптимизм Евдокии Киприяновны и настойчивость ее сына настолько подкупили медика, что он вылечил и выходил свою «юную», как любит говорит врач, клиентку. Чудо-операция — наполовину заслуга сына Евдокии Киприяновны. Боль матери Виктор пережевал, как свою, поэтому был готов на все, чтобы избавить ее от мучений. Когда мама сама встала с больничной койки и по лестнице поднялась домой на 4 этаж, он понял — чудеса все-таки случаются. Риск был оправдан. Теперь Евдокия Киприяновна не может усидеть на месте. Утро начинает с зарядки и обожает ходить по магазинам — в шутку называет шопинг своим фитнесом. Больше, говорит, в жизни ей ничего не надо. Ее желание исполнилось. Поэтому в грядущую новогоднюю ночь она собирается просить за детей и внуков.