На своих двоих руках далеко не уедешь. Поэтому чтобы убрать препятствия на пути у инвалидов, новатор Александр Быков изобрел велосипед. Именно его напоминает инвалидное кресло после рестайлинга. Благодаря третьему — ведущему — колесу и рулю коляске ни один сугроб не страшен, уверен создатель. Тем более что она уже прошла тест-драйв. Колясочникам везде сейчас дорога благодаря и вот этому гаджету — он и проходимость их транспорта увеличил, и скорость. Как ни крути, а педалями это делать проще. Вся нагрузка ушла на нелишнее колесо. Теперь Александр мечтает поделиться своим открытием со всеми неходячими горожанами. Но предприниматели пока не заинтересовались. Инвалидам
Коляска-вездеход: местный Кулибин изобрел для инвалидов средство передвижения по заснеженным дорогам
Горожане с ограниченными возможностями ноу-хау уже заинтересовались, но опробовать его еще не успели
На своих двоих руках далеко не уедешь. Поэтому чтобы убрать препятствия на пути у инвалидов, новатор Александр Быков изобрел велосипед. Именно его напоминает инвалидное кресло после рестайлинга. Благодаря третьему — ведущему — колесу и рулю коляске ни один сугроб не страшен, уверен создатель. Тем более что она уже прошла тест-драйв. Колясочникам везде сейчас дорога благодаря и вот этому гаджету — он и проходимость их транспорта увеличил, и скорость. Как ни крути, а педалями это делать проще. Вся нагрузка ушла на нелишнее колесо. Теперь Александр мечтает поделиться своим открытием со всеми неходячими горожанами. Но предприниматели пока не заинтересовались. Инвалидам