Коляска-вездеход: местный Кулибин изобрел для инвалидов средство передвижения по заснеженным дорогам

22.12.2016

Горожане с ограниченными возможностями ноу-хау уже заинтересовались, но опробовать его еще не успели


На своих двоих руках далеко не уедешь. Поэтому чтобы убрать препятствия на пути у инвалидов, новатор Александр Быков изобрел велосипед. Именно его напоминает инвалидное кресло после рестайлинга. Благодаря третьему — ведущему — колесу и рулю коляске ни один сугроб не страшен, уверен создатель. Тем более что она уже прошла тест-драйв. Колясочникам везде сейчас дорога благодаря и вот этому гаджету — он и проходимость их транспорта увеличил, и скорость. Как ни крути, а педалями это делать проще. Вся нагрузка ушла на нелишнее колесо. Теперь Александр мечтает поделиться своим открытием со всеми неходячими горожанами. Но предприниматели пока не заинтересовались. Инвалидам по-прежнему приходится качать мышцы рук, особенно зимой, и изо всех сил пытаться сохранить равновесие. Даже спортсменам такие маневры не по силам. Поэтому зимой многим колясочникам приходится сидеть дома — сугробы и накаты для них сродни Эвересту. По словам кёрлингистов-паралимпийцев, хорошо, что хоть кто-то озаботился этим вопросом. Главное — учесть все. Облегчить жизнь колясочникам призвано и другое изобретение новатора. Это приспособление поможет инвалидам перешагивать на кресле высокие бордюры. Изобретатель даже сделал подробную инструкцию по сборке своего изобретения. Говорит, улучшить с его помочью инвалидное кресло может любой сантехник. Ему даже денег не нужно. Спасибо за свободу от колясочников будет достаточно.

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Коляска-вездеход: местный Кулибин изобрел для инвалидов средство передвижения по заснеженным дорогам