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21 Декабря 2016

ЧП на взлетной полосе: в «Кольцово» ночью не смог взлететь боинг на Тайланд ЧП на взлетной полосе: в «Кольцово» ночью не смог взлететь боинг на Тайланд
Причины происшествия звучали самые разные — от ошибки пилота до отказа техники 

21.12.2016  ЧП

Депутат Армен Карапетян, которого поймали пьяным за рулем, останется с правами Депутат Армен Карапетян, которого поймали пьяным за рулем, останется с правами
Пока. С первой попытки судья не смогла вынести решение 

21.12.2016  

Обмороженные: от аномальных холодов за сутки пострадали 10 человек Обмороженные: от аномальных холодов за сутки пострадали 10 человек
Восемь из них были доставлены в больницы, в основном, это мужчины среднего возраста. 

21.12.2016  Стихия

Чудеса случаются: какие желания лучше всего загадывать под бой курантов? Чудеса случаются: какие желания лучше всего загадывать под бой курантов?
По словам астрологов, грядущая новогодняя ночь будет благоприятным днем для мечтаний 

21.12.2016  Проекты

Дело встало: почему ремонт подъезда в доме на Амундсена закончился, едва начавшись? Дело встало: почему ремонт подъезда в доме на Амундсена закончился, едва начавшись?
Строители объяснили: денег хватило только на ремонт первых этажей 

21.12.2016  Городской дозор

Бьет — значит любит: депутаты Госдумы предложили отменить уголовное наказание за насилие в семье Бьет — значит любит: депутаты Госдумы предложили отменить уголовное наказание за насилие в семье
Ведь часто мужчинам незаслуженно мстят якобы побитые жены 

21.12.2016  Жизнь