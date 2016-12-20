Трамваи встали, отопления нет: суровые уральские морозы парализовали город

20.12.2016

Из-за холодов в нескольких домах и садиках остыли трубы

Горячий пар клубами вырывается из-под земли на чересчур свежий воздух. Но согреть окрестности ему не под силу — на улице до минус сорока! Такие морозы стали настоящим испытанием для теплосетей. И не все его выдержали. На юго-западе лопнула труба отопления. Резко похолодало в сотнях квартир и этом детском садике. Малышей, которых успели привести сюда утром, быстро разбирают домой. Посочувствовать сейчас можно и тем, кто остался без тепла, и коммунальщикам, латающим дыры в трубах, и спасателям. Последние с самого утра на ногах — обходят дома, погода в которых морозная, и напоминают жильцам о правилах пожарной безопасности. Ведь многие сейчас греются за счет электричества. Погода будто шепчет — сиди дома. До работы многие горожане сегодня добирались с приключениями. Машины у многих не завелись, а общественный транспорт в некоторых районах утром встал прямо на улице. Даже такси не дождаться — хотя у частников сейчас жаркая пора. Видимо, они тоже следуют рекомендациям ГИБДД — и без необходимости не выезжают на трассы. За последние сутки свердловские полицейские спасли два десятка водителей, которые заглохли в дороге. В частности, помогли шоферу из Ульяновска, который вез сладкие подарки в Нижний Тагил, и подвезли бензин местному рулевому. Впрочем, есть и те, для кого аномальные холода в радость. У любителей экстремально низкой температуры в разгаре купальный сезон. Остальным горожанам придется сжать зубы — чтоб не стучали от холода — и немного потерпеть. А уже завтра потеплеет до практически курортных — 20 градусов, а полностью морозы отступят к выходным.