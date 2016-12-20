«Сказка о царе Салтане» с пингвинами в главной роли: в екатеринбургском цирке представили новогоднюю программ

20.12.2016

Пушкинскую сказку артисты видоизменили – плохого гонца наказывает кенгуру, в плаванье отправляются медведи, а вместо белочки с орешками — пингвины с мороженым.

Три девицы под окном открывают новогоднюю программу. Нынче это сказка о царе Салтане. Ради этого арену цирка за пару недель превратили в остров Буян, соорудили купеческие корабли и сшили сотню костюмов. Вдохновляли постановщиков сами артисты и их таланты — сценарий писался под готовые номера. Менять классику до неузнаваемости не стали. Оставили и ткачиху, и портниху, и сватью Бабариху, и конечно, историю о непростой судьбе князя Гвидона. А вот белку, которая у Пушкина всё непростые орешки грызла, заменили экзотическими героями. Номер с африканскими очковыми пингвинами — единственный в мире. Дрессировать этих капризных и прихотливых птиц по силам только Наталье. Для нее это словно воспитание детей. Заглянуть в святая святых журналистам не разрешили. Но кое-что рассекретили. Пингвины оказались настоящими гурманами, едят только балтийскую кильку, поэтому артисты в новом городе первым делом едут по магазинам. В Екатеринбурге подходящей рыбы пока не нашлось, поэтому пингвины доедают продукцию из Саратова. Еще одна неведома зверушка на манеже — южноамериканская носуха. Эти сородичи енота показывают чудеса ловкости — ради говяжьей печени за секунду взбираются на антенну и раскручивают спутниковую тарелку. Дрессировщики уверяют — это у них в крови. Времени на то, чтобы как следует освоиться на новой сцене, у артистов предостаточно. Представления только начинаются.