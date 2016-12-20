Расплата за прошлогодний мороз: в Белоярском судят чиновника, который отвечал за отопительный сезон

20.12.2016

По версии следствия, из-за бездействия заместителя главы округа Сергея Прохоренко несколько месяцев в своих квартирах замерзали тысячи жителей

К Сергею Прохоренко, внимательно конспектирующему все происходящее в суде, прикованы и объективы телекамер, и пристальные взгляды общественности. Процесс судья объявил открытым вопреки протестам подсудимого. Мол, чиновнику пора отвыкать решать вопросы за закрытыми дверями и учиться прилюдно отвечать за свои действия. Заместителя главы Белоярского обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. Эти кадры сделаны почти год назад. Сергея Прохоренко задержали после долгих поисков виновных в том, что сразу несколько поселков Белоярки зиму просидели без тепла. По версии следствия, Прохоренко через посредника предложил строительной фирме заключить контракт на строительство газовых котельных. Ее глава сегодня дает объяснения, как ему удалось оформить сделку — и они явно не в пользу обвиняемого. Обвинение считает, с легкой руки Прохоренко «нужная» фирма взялась за строительство котельных в Некрасово, Черноусово, Логиново и Бруснятском. Работы подрядчики выполнили, акты приемки подписали. Однако сразу после выяснилось: построенные котельные работать не могут, ведь проложенные трубы оказались не подходящего диаметра. В итоге всю прошлую зиму белоярцев согревали только электрические печки, да обещания запустить новые котельные. Отопительный сезон начался почти на 2 месяца позже срока, но даже тогда выше 15 градусов температура редко поднималась даже в детских садах. Однако фирма, выполнившая некачественные работы получила за них 33 миллиона рублей, часть которых, по версию обвинения, получил и Прохоренко. В ходе обысков у него нашлись документы о приобретении строительных материалов для дома. Но чиновник виновным себя не считает. На время судебного процесса Сергей Прохоренко будет оставаться под подпиской о невыезде. Если его вину чиновника докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в 70-кратном размере от суммы взятки.