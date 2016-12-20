Новый год не стоит жертв: энергетики объяснили горожанам, как правильно наряжать елку

20.12.2016

Некачественная гирлянда или фейерверк ни к месту — и праздник со слезами на глазах вам обеспечен.

С чего начинается новогодняя елка? С игрушек? Нет. Первой на ёлку отправляется гирлянда. Делается это для того, чтобы можно было развесить игрушки, не касаясь электрических проводов и лампочек. Поврежденный провод или разбитые лампочки могут накалить атмосферу праздника. Так, неисправная гирлянда и неосторожность родителей несколько лет назад едва не стоила жизни маленькой жительницы Верхней Салды. Из-за короткого замыкания иллюминации, повешенной над детской кроваткой, загорелся балдахин. Ребенок получил ожоги. Чтобы не испортить себе праздник, соблюдайте простые правила. В частности, ёлочка не должна гореть круглосуточно, иначе она грозит сгореть в прямом смысле слова. Розетку лучше расположить поближе к праздничному дереву, чтобы провод не натягивался. А вот легко воспламеняющиеся предметы: шторы, ковры и бытовые приборы — держите от него на расстоянии. Если же вы решили украсить новогоднее дерево на улице, то домашняя гирлянда для этого не подойдет. Изоляция перемерзнет, и всё может закончиться коротким замыканием. Не стоит также собирать электрические украшения самостоятельно. Лучше купить готовые и только у надежного производителя. А чтобы самая яркая ночь в году не стала мрачной, внимательно выбирайте место для запуска фейерверков и петард. Ведь если они попадут в линии электропередачи, то могут обесточить не только ваш дом, но и всю округу.