Летающий лесничий: за новогодними контрабандистами на Среднем Урале теперь следит «большой брат»

20.12.2016

Чтобы на елки не подняли топоры браконьеры – лесничие вооружились квадрокоптерами.

Поистине высокие технологии — на страже новогодних красавиц. На поиски браконьеров отправляется беспилотник. Теперь ни одну елочку Из лесу без спроса домой не возьмут. С помощью летающего патрульного присматривать за ельниками лесникам намного проще. С земли уследить за площадью в 17 тысяч гектаров — миссия почти невыполнимая. Пока за руку поймали тех, кто незаконно рубил деревья в промышленных масштабах — для срубов и на дрова. Но по словам лесничих, в ближайшее время в леса точно проложат тропинки охотники за новогодними елями. Именно за ними нужен глаз да глаз. Несмотря на то, что официально срубить деревце под корешок в десятки раз дешевле, чем платить штраф за браконьерство, инспекторы каждый год задерживают черных дровосеков. Чтобы не омрачать себе праздничное настроение, они советуют свердловчанам обращаться в лесные хозяйства. А это — путь для тех, кому лень идти за живой елкой или сосенкой в лес. В городе уже открылись елочные базары. Любые красавицы за ваши деньги. За удобство и доступность новогодних деревьев здесь придется заплатить. Если в лесничестве метр елки стоит 32 рубля, то на таких базарах одна штука обойдется в 800 рублей. Пока торговля небойкая — живые елочки горожане покупать не торопятся. Впрочем, не спешить екатеринбуржцам советуют и эксперты. Ведь елочки, срубленные сейчас, в трескучий мороз, вряд ли достоят до Нового года.