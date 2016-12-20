Чудесное исцеление: пенсионеру из Екатеринбурга вернули зрение и подарили жизнь

«Главные новости Екатеринбурга» продолжают доказывать – в нашей жизни есть место волшебству
Вот уж точно — лучший подарок к Новому году. Несмотря на серьезный диагноз, Вячеслав Иванович смог взглянуть на мир по-новому. Долгое время из-за опухоли в радужке глаза пациент жил, словно в тумане. Но врачи не только удалили ее, но и сохранили мужчине 100-процентное зрение! Это ли не чудо? Вячеслав Иванович не устает благодарить своих спасителей — благодаря им, жизнь, действительно, обрела новые краски. Раньше, рассказывают офтальмологи, будущее людей с таким заболеванием действительно было мрачным, и подобная опухоль стоила пациенту глаза. До опухоли, мучившей Вячеслава Ивановича, врачи добрались через небольшой разрез. Час поистине ювелирной работы — и наступило прозрение. Методику удаления внутриглазной опухоли разработал с коллегами екатеринбургский офтальмохирург Олег Шиловских. Ее высоко оценили не только спасенные пациенты, но и зарубежные коллеги — так, на Международном конгрессе немецких офтальмохирургов в 2016 году инновация взяла первый приз. Подобные операции медики уже называют рядовыми. Искусство возвращать зрение здесь давно поставлено на поток. Что их пациенты загадывают на Новый год, для врачей не секрет. Они точно знают, главное в жизни — это здоровье. Только здесь его возвращают с помощью не волшебства, а мастерства и опыта.