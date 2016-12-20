Без денег и без связи: пенсионерка пополнила счет в отделении Почты России – но баланс на нуле уже пятый день

О том, что баланс по-прежнему на нуле, абонент узнала на следующий день. Поскольку пенсионерке уже тяжело бегать и разбираться, розыском платежа занялся ее сын. Но мужчина быстро угодил в замкнутый круг. Сегодня на почту отправились мы. Нам пояснили, что оплата идет в режиме онлайн — деньги должны сразу поступать на счет. Задержки бывают, но не более суток. Поскольку Виталий Александрович дозвониться по нему не смог, мы направились в компанию связи. Но, как оказалось, не по адресу. Поскольку сохранился чек, мы сделали запрос в главпочтамт. И только тогда выяснилось, что платежная система дала сбой. Денег не досчиталась не только мама Виталия Александровича, но и другие абоненты. В случае форс-мажорных ситуаций, какие практически ежегодно возникают в предновогодней суете, следует звонить на телефон горячей линии почтамта +7(343) 37-111-68